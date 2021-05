Online certifikát o zaočkovaní je dočasný. Čo ho nahradí?

Od pondelka 24. mája môžu tí, ktorí majú aspoň prvú dávku vakcíny, požiadať o certifikát o zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19.



Slúži ako dočasné riešenie pre tých, ktorí chcú vycestovať do zahraničia. Dočasné preto, lebo bude platiť, kým EÚ nespustí jednotný systém certifikátov.



Na to, aby ste certifikát získali, potrebujete internet, mobil, a ak si ho chcete vytlačiť aj tlačiareň.



Reportér SME Roman Cuprik odpovedá na základné otázky ohľadom certifikátu, teda komu je určený, pre aké krajiny platí, kde a ako ho získať, či sa bude preklápať do EÚ certifikátu automaticky, aj čo robiť, ak nemáte mail alebo ste zmenili telefónne číslo, prípadne sa očkovali ako náhradníci.