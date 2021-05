Kováčechová z Via Iuris: Holého stavebný zákon je nehorázny

"V podstate sa samosprávy dostali do rolí štatistov. Niečo môžu ovplyvniť, ale v konečnom dôsledku do toho vždy môže zasiahnuť štát. To konanie bude jedna veľká rýchla jazda, na konci ktorej developer získa, čo potrebuje, a ak si to ostatní všimnú, tak sa môžu pozerať a občas do toho niečo povedať," hovorí advokátka Eva Kováčechová z Via Iuris o novom stavebnom zákone, ktorý predstavil vicepremiér Štefan Holý.

"Ak sa rozprávame o zákone o výstavbe, o faktickom povoľovaní nejakej stavby, tak tam hrá najväčšiu rolu projektant. Projektant, ktorého platí developer. On bude rozhodovať o tom, akým spôsobom sa budú vyhodnocovať stanoviská. On manažuje celý proces, na ňom je všetka ťarcha, ale je platený developerom. Nie je to nezávislý štátny orgán, ale je to jeho človek, ktorý rozhodne o tom, že môže umiestniť a stavať stavbu," dodáva Kováčechová.

Ak by prešiel Holého návrh, ako bude vyzerať povoľovanie stavieb na Slovensku? Prečo by sa štát vzdával svojich kompetencií v prospech developerov? A v čom všetkom je podľa Via Iuris tento zákon neústavný?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátkou spolupracujúcou s Via Iuris Evou Kováčechovou.