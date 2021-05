Milanová: Nie sme pred Českom míle, ale plánom obnovy nás len dobiehajú

"Okamžite sme sa snažili riešiť veci tak, ako sa za danej situácie najlepšie dalo, a myslím, že aj tie posledné výsledky sú dobré. Za rok 2020 sme nemohli poskytovať dotácie, tie výzvy, ktoré sme realizovali teraz v spolupráci s ľuďmi z praxe, nám pomohli nastaviť všetko tak, aby sme dokázali pokryť čo najväčšiu časť kultúry," hovorí ministerka kultúry Natália Milanová o tom, prečo nepresadila viac peňazí z plánu obnovy na kultúru.

"Poďme sa na to pozrieť aj trošku inými očami. Kultúra v pláne obnovy je. Je tam v rámci obnovy budov a školských knižníc. Na pokrytie tých výziev, ktoré chceme realizovať, je pre nás oveľa jednoduchšie čerpať peniaze priamo zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov.

Dávate za príklad Českú republiku. My sme s nimi živo komunikovali o pláne obnovy, videli sme ich návrhy a určite ste si všimli, že tam majú kultúrno-kreatívne centrá. My už túto cestu máme absolvovanú. Česi si chcú v rámci obnovy vytvoriť audiovizuálny fond. U nás už tento fond existuje. Rovnako napríklad Česi doteraz nemajú verejnoprávny fond, ako máme my Fond na podporu umenia, kam ide každý rok 20 miliónov eur, ktoré sú prerozdeľované medzi nezávislú kultúru.

Ja netvrdím, že sme stomíľovými krokmi pred Českou republikou, ale sú naozaj veci, ktoré sme si my už absolvovali," dodáva ministerka Milanová k tomu, prečo podľa nej Česko z plánu obnovy investuje do kultúry až 320 miliónov eur.

Nie je to jej zlyhanie, že do plánu obnovy kultúru nedokázala presadiť? Ako bude fungovať SND, keď nemá už ani na výplaty? Trvá ministerka na tom, že múzeum SNP má byť pod ministerstvom obrany a aký benefit to múzeu prinesie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou kultúry za OĽaNO Natáliou Milanovou.