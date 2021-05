Lehotský zo Za ľudí: Rozpad strany je na stole, Remišovú by sme mali vymeniť

„Ja som na predsedníctve artikuloval viacero výhrad voči Veronike Remišovej a povedal som jej aj to, že stráca moju dôveru. Bolo tam viacero ľudí z predsedníctva, ktorí majú tento názor. Môj názor je taký, že by sme mali rozmýšľať nad zmenou lídra našej strany,“ hovorí člen predsedníctva a budúci podpredseda parlamentu Tomáš Lehotský zo strany Za ľudí.



„Odchádzajú nám ľudia zo strany. Odišiel Tomáš Valášek, Miro Kollár, aj Andrea Letanovská. Neviem vylúčiť, že neodídu ďalší ľudia. Ak sa pýtate, či sa tá strana rozpadne, je to otázka, ktorá je na stole a je otvorená. Bohužiaľ. Čo by sme chceli je snem, ktorý by riešil najmä otázku vedenia strany. To je pre mňa alfa a omega a neuvažujem momentálne kto by mal Veroniku Remišovú nahradiť,“ dodáva Lehotský.



Čo sa deje v strane Za ľudí? Mala by Veroniku Remišovú nahradiť Mária Kolíková? Aká je budúcnosť strany, ak by nevymenila lídra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom a členom predsedníctva Za ľudí Tomášom Lehotským.