Klus: Zaočkovaní Sputnikom sa budú pri cestovaní aj tak testovať

"Bohužiaľ, takáto je realita. Viaceré krajiny avizovali, že budú akceptovať v úvodnej fáze očkovacie látky registrované len Európskou liekovou agentúrou. V príprade Rakúska je ešte akceptovaná čínska Sinopharma, lebo tá prešla registráciou vo WHO. Tento problém by sa dal jednoducho vyriešiť tým, keby ruský výrobca požiadal konečne o registráciu buď v EMA alebo vo WHO a pomohlo by to najmä ľuďom v Maďarsku, ktorí nemali na výber vakcínu," hovorí štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus o cestovaní pre zaočkovaných ľudí registrovanými vakcínami a Sputnikom.



"Taký je predpoklad - bude to viazané na očkovanie alebo prekonanie Covidu. Pre zelené krajiny bude pohyb omnoho jednoduchší, červené krajiny - to bude ako dnes, vrátiť sa na Slovensko s registráciou a absolvovať PCR test na Slovensku, ktorý sa bude aj sekvenovať. Pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní, bude minimálne 8 dní karanténa ako doteraz. Pri čiernych krajinách sa uvažovalo aj nad štátnou karanténou, ale na to nie je politická vôľa. Ale bude tam minimálne 14 dní karanténa pre všetkých, bez ohľadu na očkovanie," hovorí o cestovateľskom semafore Martin Klus.



Ako budeme cestovať? Ako bude vyzerať covid pass? A kedy konečne budú mať Slováci potvrdenia o očkovaní v angličtine? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom.