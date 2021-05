Riaditeľ Mičev: Ak prejde Múzeum SNP pod obranu, odchádzam

"Ministerka Milanová to môže vidieť inak, ak by niekto ako súkromník predával byt, asi najskôr si ho pozrie, ocení, a potom ho predáva, lebo vie za akú cenu. Ale pani ministerka nevidela našu činnosť a nebola u nás za ten čas, čo je ministerkou. Všetky informácie, ktoré dostáva, sú sprostredkované od ľudí, ktorí jej buď úmyselne zamlčiavajú fakty, alebo, čo by bolo horšie, jej úmyselne klamú.



Ja ministerku po neviemkoľkýkrát vyzývam, aby prišla do múzea SNP, oboznámila sa s našou činnosťou a porozpráva sa so zamestnancami. Nerozumiem jednému, to naozaj kultúra nemá iný problém ako riešiť postavenie organizácie, ktorá funguje ako hodinky? Ktorá je bezproblémová?" hovorí riaditeľ múzea SNP Stanislav Mičev o pláne, aby múzeum prešlo z ministerstva kultúry pod ministerstvo obrany.



"Ja budem súčinný, urobím všetko, čo je potrebné z hľadiska zákona, splním si povinnosti, ale ak k tomu naozaj dôjde, ja na tom poste nezostanem. Odídem," dodáva Mičev.



Je SNP vojenská operácia? A prečo by bol problém, ak by múzeum spadalo pod ministerstvo obrany? Hovoril už riaditeľ múzea SNP s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom múzea SNP Stanislavom Mičevom.