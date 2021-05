Šéf SND Drlička: Už v júni nebudeme mať ani na mzdy

"Naše zistenia spresnili, že sa nielen že nedožijeme konca roka, ale nebudeme mať na mzdy v júni, poťažmo v júli. Teraz začíname smerovať do bankrotu, v apríli sme upozornili ministerstvo kultúry na túto situáciu. Teraz riešime rozpočtové opatrenia na to, aby divadlo vôbec mohlo fungovať do konca sezóny," hovorí nový riaditeľ SND Matej Drlička.



"S ministerstvo začíname komunikovať veľmi dobre a veľmi konštruktívne. Snažili sme sa vylúčiť z našej debaty emócie a pozerať sa na čísla a fakty. SND je veľký zamestnávateľ, a to, že je to erbová inštitúcia, ktorá by mala byť benchmarkom, to je myslím, že plne jasné. Benchmarková inštitúcia v bankrote asi nie je najlepšia vizitka nikoho a tu reálne hrozí, že neotvoríme ani sezónu, čo sa za 101. rokov ani nestalo. Takže tá situácia je vážna," dodáva nový šéf Drlička.



Koľko peňazí SND ešte tento rok potrebuje? Je pravda, že najväčšie hviezdy divadla nemajú ani tisíc eur v hrubom? A kde vezme nový riaditeľ ďalších 20 miliónov, ktoré sa roky nazbierali ako investičný dlh v Slovenskom národnom divadle? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom SND Matejom Drličkom.