Rybníček: Holého stavebný zákon urobí zo Slovenska korupčné eldorádo

"To, čo chce pán holý bude dvojnásobné eldorádo pre investorov a developerov, lebo bude o stavbách rozhodovať iba štát bez toho, aby sa miestni občania vôbec mohli vyjadriť, či to chcú alebo nechcú. Bude to horšie ako teraz. Dnes si nemôžeme myslieť, že toto zastaví eldorádo. Toto eldorádo ešte zhorší," hovorí o návrhu stavebného zákona prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.



"Tak ako sme boli zvyknutí na korupciu v privatizácii, tak toto, čo podporuje pán Holý bude priestor na korupčné eldorádo. Dnes, keď mestské zastupiteľstvo rozhodne, že nie, tak nie. Ale teraz na základe návrhu pána Holého povie ok, tak ste mi to neschválili a pôjde na kraj a u nejakého úradníka si to vybaví. Na hlavách to zasa skončí nám," popisuje Rybníček.



S čím nesúhlasia samosprávy v návrhu Štefana Holého? Ako by to malo podľa nich vyzerať? A čo sa udeje, ak by návrh stavebného zákona prešiel? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Trenčína a prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom.