Prečo Lengvarský zastavil očkovanie Astrou a čo, keď už máte termín?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zastavil očkovanie vakcínou od Astra Zeneca. V utorok bola dôvodom pravdepodobná možnosť, že v dôsledku očkovaniu Astrou zomrela 47-ročná žena. V stredu na rokovaní vlády už povedal, že je to primárne preto, lebo vakcín máme málo.



Minister tiež dodal, že ľudia, ktorí už majú termín na Astru ako prvoočkovanci, dostanú vakcínu Pfizer a termíny sa im rušiť nebudú.



"Čo sa ľahko povie, ale prakticky to môže byť dosť komplikované," hovorí reportér SME Ján Krempaský, ktorý sa venuje zdravotníctvu. Dodáva, že "Astrou sa očkuje vo veľkokapacitných očkovacích centrách, pretože Pfizer je ťažký na skladovanie. Očkovacie centrum nemusí mať Pfizer. Môže sa stať, že ľudia prídu a dostanú Astru napriek tomu, že je to pozastavené."



SME sa rozprávalo aj s bratislavským župným lekárom Tomášom Szalayom, ktorý povedal, že v piatok bude očkovať Astrou "druhoočkovancov" a v prípade, že mu zvýšia dávky, zoberie aj záujemcov "z ulice", ktorí dostanú Astru, hoci by sa ňou teraz nemali očkovať. Je totiž možné, že niektorí z tých, ktorí boli objednaní na druhú dávku Astry, sa môžu nových pravidiel zľaknúť a neprídu.



"Je otázne, ako si minister prestavuje, že veľkokapacitné očkovacie centrá naplnia jeho rozhodnutie neočkovať Astrou," uzatvára Krempaský.



Vo videu tiež rozoberáme, čo s tými, ktorí sú objednaní na druhú dávku Astry, či ju všetci dostanú. Tiež, čo majú robiť tí, ktorí sú v skupine 16 až 34 rokov a čakajú v čakárni.



Ako bude ministerstvo riešiť situáciu, keď Astry je málo a pre túto skupinu ešte nebola otvorená možnosť očkovať sa Pfizerom či Modernou?



Riešime tiež možnosť mixovania vakcín, teda či tí, ktorí dostali prvú Astru, môžu dostať druhú dávku Pfizer či Modernu, a to aj s ohľadom na tretie očkovanie, ktoré možno bude potrebné na budúci rok.



Vo videu nájdete aj najnovšie informácie k vakcíne Sputnik V - kedy a kto by sa ňou mohol očkovať.