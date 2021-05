Záhumenský: Viac detí sa bude rodiť, keď zlepšíme pôrodnice

"Cisárske rezy sú najvypuklejší parameter, ale je všeobecne známy fakt, že ak má žena prvý pôrod traumatický, má 70 percentne vyššiu šancu, že už nepríde druhýkrát rodiť.



Áno, určite súhlasím s tým, že aj toto je cesta. Nie je to len o tom, že urobíme len samostatné izby, kde bude žena s partnerom, mal by sa zmeniť celý systém. Humanizácia pôrodných pracovísk je veľmi dôležitá," hovorí prednostna gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Ružinove Jozef Záhumenský o téme Igora Matoviča, ktorý chce zvýšiť pôrodnosť na Slovensku rodinnými prídavkami.



"Neviem si predstaviť mechanizmus ako by očkovanie spôsobilo neplodnosť. mRNA vakcíny tam si to vôbec neviem predstaviť, a Astra Zeneca obsahuje opičí vírus, takže obsahuje proteín, ktorý zahynie. Všetky overené vakcíny sú čo sa týka reprodukcie bezpečné. Pri Sputniku nemáme dáta," dodáva Záhumenský k hoaxom, že očkovanie spôsobuje neplodnosť, či silnejšiu menštruáciu.



Ako ovplyvňujú cisárske rezy pôrodnosť? Ako zlepšiť pôrodníctvo na Slovensku? Môže vakcína ovplyvňovať menštruáciu? A mal by nový minister zdravotníctva Lengvarský povoliť konečne interrupčnú tabletku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Ružinove Jozefom Záhumenským.