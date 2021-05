Mičovský: Matovič vstúpi do učebníc, poznám ho ako zakríknutého človeka

"Ja som pani ministerku pozorne počúval, to čo povedala aj spôsob ako to povedala bol pre mňa dostatočne presvedčivé. Aj to ako to vysvetlila vzbudzuje dôveru. Igora Matoviča poznám osem rokov, poznám ho dobre. Nikdy som nemal pocit žiadnej záludnosti, žiadnej neprajnosti, alebo nejakých zlých ľudských vlastností.



Skôr by ste možno neverili, že na mňa pôsobil dojmom až zakríknutého človeka, človeka ktorý počúva, ktorý sa nepresadzuje. Možno keď politici predstúpia pred mikrofóny, tak sa javia trocha inakšie, ale v súkromí Igor Matovič na mňa vždy pôsobil vnímavo a žiadny náznak zlomyseľnosti som nepostrehol," hovorí minister pôdohospodárstva Ján Mičovský o odvolávaní Márie Kolíkovej a tom, či to bola pomsta Igora Matoviča za jeho odchod z postu premiéra.



"To spája Havla s Matovičom, ten boj, čo sme tu žili, tá hrôzovláda, ktorá tu bola, rozkrádanie peňazí. To nebola Matovičova vízia, ktorú ponúkal. Tá doba Matoviča vlastne stvorila, nejaký Matovič musel vzniknúť. Na to treba aj silné vlastnosti. Mať vytrvalosť. Schopnosť obetovať sa. To porovnanie s tým Havlom, prosto málo z nás má schopnosť vložiť do svojich životných predstáv a vízií všetko. Dať sa hanobiť, prenasledovať, vysmievať, znevažovať. Proste mať za to samé nepríjemnosti a napriek tomu ísť za svojím cieľom. Toto majú tí dvaja spoločné.



Matovič preto vstúpi do histórie, že to jasné postavenie sa voči korupcii, voči tomu, čo sa dialo, voči úpadku, je niečo, čo mu história nemôže zabudnúť a určite sa na to bude v učebniciach politickej histórie spomínať oveľa viacej ako na to, čo si povedal so Sulíkom na Facebooku," dodáva minister Mičovský k svojmu výroku, že Igor Matovič je slovenský Havel.



Ako sa pozerá na odvolávanie Márie Kolíkovej? Prečo podpísal 20 tisícovú dotáciu svojmu vlastnému poradcovi? A prečo nedodržal vlastné výberové konanie na šéfa platobnej agentúry? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom pôdohospodárstva za OĽaNO Jánom Mičovským.