Jobus: Na jeseň som predal motorku aj milované synťáčky

"Predal som motorku na jeseň. Mal som BMW 1600-vku, že budeme mať zasa na pol roka pokoj. Synťáky som mal historické. Predal som kopec synťákov, moje milované synťáčky. Ale nebolo to ťažké. Ja som taký optimista, že keď už bude zasa lepšia situácia, tak si kúpim nové. Tie historické boli ťažké, ale zasa vidieť manželku a blízkych, že sú v kľude, to je podstatné," hovorí Braňo Jobus o poslednom ťažkom roku pre umelcov.



"Je to ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Ja som sa predieral, sťažoval som si to aj tým, že som chodil na koncerty, lebo je to môj život a nechcem prísť o to, čo ma celý život baví kvôli chlastu. Je to ťažké. A musím povedať, že 5 rokov trvalo, kým ma moji blízki prestali podpichovať, že kedy už si konečne dám. Trvalo to veľmi dlho. 16 rokov nepijem, ale 10 rokov mi trvalo kým som si začal vážiť sám seba. Kým som sa dal dokopy," hovorí Jobus o šestnástich rokoch abstinencie od alkoholu.



Čo čaká Vrbovské vetry cez leto? Ako prežíval Braňo Jobus karanténu? A dá sa na Slovensku prestať piť, keď celé okolie každému núka od rána do večera alkohol? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Braňom Jobusom.