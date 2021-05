Mikloš: Matovičova reforma? Ďalší konflikt, výsledok žiadny

"Ak si strany povedali, že síce chcú zmeniť daňový mix, ale nechcú zvyšovať daňové zaťaženie, a on prichádza s vecou, ktorá buď zvýši daňové zaťaženie alebo zvýši deficit a zároveň si predsavzali, že idú ozdravovať verejné financie. Tak to buď poruší programové vyhlásenie, že zvýšia dane, alebo v tom, že zvýšia neudržateľnosť verejných financií.



V tomto zmysle predpokladám, že to ani nenájde politickú podporu. Ak by to malo byť tak, ako to Igor Matovič zatiaľ ohlasuje, tak to má takmer nulovú šancu, aby to bolo schválené. Aký to bude mať výsledok? Ďalší konflikt, výsledok žiadny," hovorí o predstavení daňovo-odvodovej reformy ministra financií Matoviča Ivan Mikloš.

"Každá reforma, všetky reformy, sú aj technická aj politická výzva. Príprava dobrého návrhu je najmä technická výzva. Presne ako aj Plán obnovy, ktorý je z odborného hľadiska pripravený na veľmi dobrej úrovni. Ale oveľa väčší problém je implementácia. Implementácia musí byť cez zákony. Každá zmena aj v daňovom systéme vyvolá aj odpor, pretože každá zmena z princípu vyvoláva odpor.



Politický manažment reforiem je dôležitejší ako technický manažment. Ono by to bolo tak či tak politicky obrovskou výzvou, bez ohľadu na to, či tvárou tej reformy bude Igor Matovič alebo Eduard Heger. Jednoducho takto sa to žiaľbohu nerobí. Debatujeme o niečom, čo ani nepoznáme. Tie výroky sú v rozpore s tým, čo je napísané, a už teraz dvaja koaliční partneri s návrhmi nesúhlasia. Toto nie sú bohvieaké predpoklady na to, aby to úspešné bolo," dodáva exminister financií Ivan Mikloš.



Čo dobré je v návrhu daňovo-odvodovej reformy? A akú má šancu na úspech reforma, ktorú ohlásil aj neohlásil Igor Matovič? Z čoho sa dajú zaplatiť dva a pol miliardové rodinné prídavky ak nie z vyššej DPH? A ako na toto celé doplatia živnostníci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom a bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom.