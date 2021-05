Šeliga po noci v bare: Bol som zlý príklad, preto odchádzam

Juraj Šeliga a Jana Žitňanská zo strany Za ľudí sa vzdávajú svojich parlamentných funkcií. Vo videu vysvetľujú prečo a odpovedajú na novinárske otázky.



Obaja spolu s bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) porušili minulý týždeň vo štvrtok zákaz vychádzania po 21. hodine a do neskorých hodín sedeli v bratislavskom podniku Klub pod lampou. Fotografie z ich stretnutia zverejnil týždenník Plus 7 dní.



Droba pre SME povedal, že neodstúpi, necíti sa vinný, za svoje konanie sa ospravedlnil.



Šeliga so Žitňanskou vo videu odpovedajú na otázky, či zákaz vychádzania porušili po prvý raz, prečo sa stretávali s Drobom, či sa vzdajú aj poslaneckých mandátov, ako sa do baru dostali - či na vlastné požiadanie alebo bolo otvorené a tiež kto bude nový podpredseda parlamentu za stranu Za ľudí.