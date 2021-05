Cestovateľ Navrátil: Nerozumiem ľuďom, čo si v mešite nechcú dať šatku

"Ľudia začali cestovať, lebo je to lacné a začali cestovať, lebo je to spoločenský status. Veľmi ma hnevá, že ľudia niekam vycestujú a nevedia kvôli čomu. Ja keď niekam vycestujem, ja musím mať príbeh. Nejdem tam len preto, že je tam lacná letenka.



Niekedy sa žiaľbohu stretnem, že si odleteli do Gruzínska, ale odišli z Gruzínska a nevedeli čo to je za krajinu. Nepokúšali sa dostať pod kožu. Otázka je, či keď som v tom all inclusive rezorte, tak asi je menšia interakcia s tou domácou kultúrou. Veľké rezorty väčšinou vlastnia nadnárodné korporácie, ktoré len vytvárajú pocit, že to spoznám podľa večernej prehliadky," hovorí cestovateľ Martin Navrátil o cestách po svete a tom, či sa dá spoznať kultúra krajiny z dovolenky v 5 hviezdičkovom rezorte.



"Začína nám chýbať rešpekt. Vždy som sa tešil, že ľudia cestujú, že je to viac prístupné. Mal som až naivný pocit, že toto nejako zničí rozdiely a ľudia budú viac vnímať inú kultúru. Skôr mám pocit, že ľudia si idú potvrdiť svoje názory. Nechcú to rešpektovať a častokrát robia veci, ktorým ja nerozumiem.



Napríklad vyhlásia pred mešitou, že si šatku nedá, lebo je slobodný človek a vykrikuje tam, zažil som to na vlastné oči," dodáva Martin Navrátil o ľuďoch, ktorí cestujú do krajín, kde potom odmietajú rešpektovať miestnu kultúru.



Aké je to zažiť vraždu prezidenta v Čade? Nie je nebezpečné cestovať po subsaharskej afrike aj počas občianskych vojen, či nestabilnej politickej situácie? A ako cestovať dobrodružnejšie ako len po hoteloch s cestovnými kanceláriami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s cestovateľom Martinom Navrátilom.