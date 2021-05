Otčim Roba: Pätnásť rokov za trávu a v base stretnete vraha, ktorý dostal dvanásť

„Sedel s vrahom, ktorý zabil svoju matku. Ten vrah je už vo výkone trestu a dostal 12 rokov. To je pre nás úplne nepochopiteľné, lebo zabiť svoju matku a dostať 12 rokov, hoci nepoznáme detaily, a zafajčiť si trávu a dostať 15, to je pre nás neprimerané.

Ja osobne som nastavený tak, že zlo je vtedy, ak vedome ubližujem druhému človeku. Fajčením marihuany vedome neubližoval nikomu okrem seba a možno rodine," hovorí Radovan Kulín, otčim Roba, ktorý dostal zatiaľ neprávoplatne 12 a pol roka za fajčenie trávy a spolu si má odsedieť až 15 rokov.

„Milosť prezidentky by nebola systémové riešenie. Osobne s manželkou milosť považujeme za úplne poslednú na konci kilometrov vzdialenú vec. Milosť rieši iba jedného. My chceme, aby to bolo normálne. Nie, že Robovi dajú milosť a zajtra je tam druhý Robo. Nevylučujem túto možnosť, ale považujem ju za úplne poslednú,“ pokračuje Kulín o tom, či požiadajú prezidentku Čaputovú o milosť.

Ako prežíva 27 mesiacov vo väzbe Robo? Nemal v podmienke vedieť, aký trest mu hrozí, ak by ho s trávou chytili znova? A aký trest by bol podľa jeho otčima primeraný za fajčenie a držbu marihuany?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s otčimom Roba Radovanom Kulínom.