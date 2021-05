Šéf NCZI k rušeniu termínov tínedžerom: Išli na to sofistikovane

Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja v pondelok vysvetľoval, ako dochádzalo k rušeniu termínov približne 3500 tínedžerom. Podľa neho sa nestala chyba.

"16- až 18-roční prejavili vysokú mieru mobility, boli tam mestá ako Bardejov, Revúca," povedal Suja s tým, že v Bardejove na budúci týždeň klesol počet záujemcov prihlásených na Pfizer zo 116 na jedného.

"Išli na to sofitikovane, kde bola pomerne vysoká pravdepodobnosť, že by sa mohli dostať k vakcíne. Oceňujem to, ako sa k tomu postavili a máme na začiatku nadšencov, ktorí potom šíria tú myšlienku ďalej," dodal.

Keď sme sa ho pýtali, či toto vysvetľoval aj na ministerstve, keď sa o rušení termínov pre mladých ľudí rozhodovalo, vyhlásil, že "spád udalostí bol taký rýchly, ono to v podstate tak rýchlo gradovalo, že si ani neviem predstaviť, že by sa rozhodlo inak... Všetci sme sa snažili zachrániť vôbec nejaký mediálny obraz".

Odpoveď na našu otázku, či si myslí, že sa to podarilo, uvidíte vo videu. Rovnako sa dozviete aj to, ako sa rieši očkovanie chronicky chorých. Ako sme sa totiž dozvedeli, chronicky chorí môžu byť aj tí, ktorí si nie sú vedomí, že by do tejto skupiny patrili. Ako je to vôbec možné?

Rušenie termínov v druhej časti videa analyzuje aj reportér SME Michal Katuška, ktorý sa téme venoval.