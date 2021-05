Pročko: Nepociťujem sebareflexiu, nerobím zlé veci

"Zatiaľ so zvýšením DPH ako podnikateľ nesúhlasím, ale uvidím, ako mi to bude vysvetlené," hovorí poslanec Jozef Pročko z OĽANO o nápade Igora Matoviča, aby DPH bola 25 percent.

"Nepociťujem sebareflexiu. To, čo robím, robím čestne, spravodlivo. Snažím sa, aby každý jeden problém, čo mi ľudia napíšu, som doriešil. Robia sa samozrejme chyby, a ja myslím, že sebareflexiu potrebujú ľudia, čo robia zlé veci a ja nerobím zlé veci. Nekšeftujeme, nekradneme. To je najviac," dodáva poslanec Pročko k tomu, či by v strane mala nastať sebareflexia, po ktorej volajú viacerí poslanci OĽANO.

"Prijali sa v čase pandémie aj rozhodnutia, ktoré neboli správne. Tá pandémia nikomu neprospela, hlavne nie ľuďom, ktorí vládli. Ale ja zodpovedne hovorím, že to, že sa konečne odstráni korupcia a klientelizmus, tak to sa tu deje. A ak to novinári nevidia, ale vidia, že Matovič povie, že niekto je idiot, tak keď chcete psa biť, tak si vždy nájdete palicu. Vždy," pokračuje.

"Ja som robil v médiách dlhé roky. Dlhé roky sme spolupracovali so spravodajstvom. Všade je to spravodajstvo rovnaké. Médiá sú veľmi mienkotvorné. Preto si oligarchovia, aj vy preto máte vo svojom portfóliu človeka, ktorý si ho kúpil preto, aby ovplyvňoval médiá. Áno, myslím Georga Sorosa. Každý jeden z vašich majiteľov si to nekúpil preto, že chce pomôcť, ale ide o financie a o to ovplyvniť," hovorí poslanec Jozef Pročko o Igorovi Matovičovi a médiách.

Prečo predkladá pozmeňovací návrh o hmotnej zodpovednosti úradníkov? A bude niesť hmotnú zodpovednosť aj Igor Matovič, ktorý nemá majetok? Kto by mal byť zodpovedný za zmluvu so Sputnikom? A malo by dôjsť v OĽANO k sebareflexii?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom OĽANO Jozefom Pročkom.