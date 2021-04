Korčok: Hryziem si do jazyka 12 hodín denne

"Aj ja registrujem veci, na ktoré nemám odpovede. Ak pán poslanec Gyimesi povie takú vetu, že pre neho je hlavným partnerom maďarská vláda, ponechávam to na úsudok každého jedného. Ak to povie poslanec, ktorý skladal sľub na slovenskú Ústavu, ja si myslím, že hlavným partnerom pre všetkých poslancov je vláda Slovenskej republiky.



Budem apelovať, aby sme v tejto veci vážili slová. Gro občanov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku, sú lojálnymi slovenskými občanmi. Absolútne im rozumiem ak sa snažia komunikovať svoj záujem, ktorý sa týka zachovania ich pôvodu, etnickej stránky, tradícií. To treba všetko podporovať. Ale ja si myslím, že to Maďarom žijúcim na Slovensku neslúži.



Naopak, slúži im ak bude normálna komunikácia medzi nimi, vládou, poslancami, budeme spoločne sa snažiť o to, aby sa slovenskí Maďari na Slovensku cítili dobre. Toto robme, toto je zodpovednosť politikov, a nie každý boží deň byť na obrazovkách, byť v centre záujmu, spraviť zo seba tému, či cestuje tam alebo onam, to je také vytĺkanie. Troška lacné, naozaj," komentuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok výroky poslanca Györgyho Gyimesiho po návštevách Orbána v Maďarsku s Igorom Matovičom.



"Každý jeden člen vlády je odlišný a každý budeme tráviť, čo sme prežili v poslednom období. Ja som bol v závere mimoriadne frustrovaný. Moja demisia bola myslená úprimne. Vo mne bola naozaj veľká dávka frustrácie z toho, čo sa dialo. Eduard Heger je kľúčová osoba. Chcem oceniť jeho pokoj, komunikáciu, je to človek konsenzu. Toto vyžaduje pokoj, odstup od veci.



Čo si myslíte, že ja si nehryziem do jazyka? Hryziem si do jazyka 12 hodín denne. snažím sa hovoriť vtedy, keď mám čo povedať a nie som ten, čo musí byť každý deň v médiách. Myslím, že Eduard Heger ukáže hrany, keď to bude treba, ale teraz urobil dobre, keď tie veci tlmil," dodáva Korčok k tomu ako teraz funguje vláda pod novým vedením Eduarda Hegera.



Ako sa pozerá na cesty Igora Matoviča? Stal sa expremiér Matovič nástrojom propagandy Maďarska a Ruska? Neeskalujeme vzťahy s Ruskom, keď sme vyhostili troch ruských diplomatov? A ako teraz vlastne funguje nová vláda? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.