Starosta Chren: Agresívni rodičia kričia na riaditeľov, že rúška sú nulitné

"Niektorí ľudia sú prosto presvedčení, že rúška nebudú nosiť, a prenášajú to aj na deti. Napádané nie sú len rúška, ale aj testy. Pritom dnes testujeme kloktacími testami, nie je tam žiadny logický dôvod. Je to asi až kultúrno-etická otázka. Niektoré tie aktivity sú aj koordinované, niekto tam zozadu pomáha a futruje rodičov informáciami.



Nezávidím našim riaditeľom, ktorí si to na mieste odžívajú. Majú niekoľkých rodičov, ktorí vedia byť veľmi agresívni, kričať, priniesť dieťa do školy a povedať nedám mu rúško, nedám ho testovať, a nechám ho tu a idem preč. Vykrikujú, že právne predpisy sú nulitné. Máme jednu predžalobnú výzvu na škole, na inej máme žiadosť sudkyne okresného súdu, ktorá sa vyhráža riaditeľovi našej školy cez článok v Hlavných správach.



Riaditelia sú v strese, ale kým súd nerozhodne inak, tak tá vyhláška platí a treba sa ňou riadi. O tom, či je nulitná, o tom nerozhodne rodič, ani sudkyňa, ale konkrétny súd," hovorí starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren o tom, ako sa začal školský rok po pandémii na niektorých školách.



"V pondelok budú konflikty ešte vyhranenejšie. Zavolať políciu bude asi jediná možnosť, ktorá sa dá urobiť. Bude to problém, ktorý ešte pár dní bude gradovať. Ja by som sa tešil, keby prišli aj podnety na súdy, aby sa to vyriešilo, ale tí rodičia žiadne podania na súd nedávajú, len sa vyhrážajú riaditeľom. Je to veľmi veľmi nepríjemná situácia," dodáva Martin Chren k situácii, ktorá je s niektorými antirúškovými rodičmi na ružinovských školách.



Ako riešiť takúto situáciu? A koľko je takých rodičov, ktorí nechcú svoje deti testovať, a nechcú, aby mali rúška? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostom Ružinova Martinom Chrenom.