Šípoš z OĽANO: Myslím si, že Matovič Baťovú neurazil

"Vnímam, že rôzne vyhlásenia rôznych krajín a organizácií sú pri rôznych vakcínach. Na druhej strane je pravda, že Sputnik sa očkuje v 60tich krajinách na svete a zatiaľ neregistrujem vážne výhrady k tejto vakcíne. Dnes pri tom aký je dostupný internet, vieme si informácie od ľudí získavať online.



Už by hlásili, keby bol s touto vakcínou nejaký prúser. Hlásili by to ľudia cez internet, online viete tie informácie získavať kdekoľvek," reaguje na nepovolenie Sputniku v Brazílii podpredseda OĽANO Michal Šípoš.



"O delegácii rozhoduje ten, kto ide na zahraničnú cestu. Vieme, že minister Korčok mal vyhlásenia proti Sputniku dosť rázne, že ide o hybridnú vojnu. Nevysielal dobrý signál do Maďarska. Snažil by som sa robiť všetko preto, aby v tej delegácii diplomacia bola, ale Igor Matovič si vybral túto cestu.



Ja si pamätám ako Robert Fico nosil ako svoju asistentku na delegácie pani Troškovú. Dokonca som zachytil aj nejakú fotku, kde bola pani Trošková s pánom Korčokom. Vtedy sa mohol pán Korčok ohradiť alebo mohol povedať, že s tou pani Troškovou to tiež nie je v poriadku, keď bola v delegácii.



Nemyslím si, že urobil premiér alebo minister niečo zlé," dodáva Šípoš k zahraničným cestám bez diplomacie svojho predsedu Matoviča.



Ako zvláda Igor Matovič odchod z postu premiéra? Ako funguje teraz koalícia? Zahlasujú za programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera všetci poslanci OĽANO? A potrebuje strana Obyčajných ľudí sebareflexiu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom OĽANO Michalom Šípošom.