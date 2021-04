Sabaka: Politici, ktorí pri očkovaní kupčia s preferenciami, ma hnevajú

"Čo sa týka pána Sulíka, ja mu to prajem, aby sa nenakazil, ale nie je to potvrdené vedeckými dôkazmi, že by existovali ľudia, ktorí nie sú vnímaví koronavírusovej infekcii. Všetko môže byť len o šťastí. Vyjadrenia niektorých politikov, že by sa nedali zaočkovať, ani niektorí rodinní príslušníci sa nedajú zaočkovať, sú veľmi nešťastné. Ako sledujem politikov v okolitých krajín, Slovensko je v tomto aj unikát.

Všade je veľká ochota opozície aj koalície očkovanie propagovať, lebo je to najúčinnejší spôsob ako ochrániť ľudí. Čo osobne považujem za najhoršie je, ak niekto vedome vie, že očkovanie je jediná cesta a zachraňuje životy, a kupčí s preferenciami, lebo vie, že medzi časťou voličov to nie je populárne. Toto je naozaj morálne odsúdeniahodné a mňa osobne to veľmi hnevá," hovorí infektológ Peter Sabaka o výrokoch Richarda Sulíka a Petra Pellegriniho o očkovaní.



"Lekári a sestry a sanitári to tak vnímajú. Skrátka tu musia byť pre ľudí, a sú tu pre ľudí. Máme svoje limity aj psychické aj fyzické. Čo sa týka tej únavy, veľmi veľa kolegov je veľmi unavených. Veľmi veľa z nich už dávno prekročilo hranicu, kedy sa dá hovoriť o syndróme vyhorenia.

Ja osobne mám také stavy, že keď akurát neriešim akútne pacienta, tak mám chuť nič nerobiť, len sedieť, a nabrať sily. Je to asi tiež nejaký symptóm syndrómu vyhorenia," dodáva lekár Sabaka na otázku ako veľmi vyčerpaný je personál v nemocniciach.



Ako je to so Sputnikom, je bezpečné sa ním očkovať? A majú sa ľudia báť Astry Zenecy? Súhlasí s tým, že sa naraz otvárajú školy, obchody, služby aj terasy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s infektológom Petrom Sabakom.