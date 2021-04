Billy Barman: Hrať iba pre kameramanov je veľmi ťažké

Billy Barman ešte nový album naživo nehral.

25. apr 2021 o 19:42 Tomáš Rybár, Zuzana Kovačič Hanzelová

"Od fanúšikov nám chýba spätná väzba. Boli sme zvyknutí, že nový album testujeme na ľuďoch na koncertoch. Bolo to úplne odveci. My to až teraz po roku zistíme, a to nás naozaj ten album už až tak nebaví. Bude to veľmi zvláštne.



Ale bolo dobré, že sme album vydali, keď začala prvá vlna. Nemalo by význam keby to čakalo v zásuvke. Je dobré, že je to vonku. Dokonca sme získali cenu, takže sa im to páči. Je to vlastne tá odozva, na ktorú sme čakali.



Prišlo to aspoň prostredníctvom toho FMka. Hrať iba pre kameramanov, to sa nedá. To je divadlo. Je to troška zavádzanie poslucháča doma. Je to veľmi ťažké, je to zväčša divadelné predstavenie," hovorí Jozef Vrabel a Juraj Podmanický z hudobnej skupiny Billy Barman po tom, čo získali Radio Head Award za album roka.



"Už som mal aj nejakú úzkosť. Nie je to v poriadku, ale vďaka tomu aké máme povolanie, tak si myslím, že to znášame o niečo lepšie. Vieme ísť aspoň do skúšobne zahrať si, odfiltrovať to. Nie je to žiadna hanba povedať, že to nie je ľahké psychicky to ustáť," dodávajú členovia kapely Billy Barman.



Aký mali rok? Plánujú cez leto koncerty? A aké sú online koncerty pre členov hudobnej skupiny Billy Barman? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Podmanickým a Jozefom Vrabelom z kapely Billy Barman.