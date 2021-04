Oliver Andrásy: Maroš Kramár nie je násilník. Je to absolútny gentleman

"Prebieha tu súboj jednotlivca a záujem ľudstva. Momentálne prevažuje záujem jednotlivca, neviem, či to je dobré. Ľudia seba vyčlenili z prírody. A povedali sme toto platí pre zvieratá, ale pre človeka už prirodzený výber neplatí.



Odvtedy to ľudstvo degeneruje. Ja si robím teraz rodokmeň a vtedy bolo bežné, že predkovia mali 10-12 detí, ale prežili dve-tri. Tak fungoval svet. Predpokladám, že tie dve-tri, čo prežili boli najživotaschopnejšie. Tým pádom ten genofond ľudstva sa vylepšoval.



Ale teraz tí lekári vedia zachrániť aj plod, ktorý keď bude pokračovať, tak to ľudstvo bude degenerovať. Medicína nemá právo zabiť niekoho, ale má právo držať niekoho pri živote. Celkovo tá veda pokročila tak, že sa vlastne skoro v istých momentoch obrátila proti ľudstvu ako takému.



Proste to ľudstvo degeneruje. Potomstvo majú aj ľudia, ktorí by pred 200 rokmi nemali potomstvo, lebo by neboli," hovorí humorista a podnikateľ Oliver Andrásy o pandémii a súčasnej spoločnosti.



"Maroš Kramár nie je násilník. On má rád ženy a ženy majú rady jeho. Keby to robil niekto iný, o kom viem, že je násilník alebo že ženy obťažuje tak, že im to prekáža, tak by som sa asi vyjadril inak, alebo by som sa nevyjadril vôbec.



Ale Maroš je naozajstný gentleman. Jemu by nikdy nezišlo na um robiť niečo tej žene, čo by jej bolo nepríjemné. Keď sa žena vyfintí, mnohí muži si myslia, že to kvôli nim. A boli možno uvedení do omylu.



Každý muž je ješitný. Ak stretnete muža, ktorý nie je ješitný, buď nie je muž, alebo je blázon. Podľa mňa patrí ješitnosť k základnej výbave muža. Muž, ktorý nie je ješitný je podľa mňa čudný," dodáva Andrásy k výrokom, ktorými obhajoval Maroša Kramára a vyslúžil si za ne druhé miesto v anticene Sexistický blud.