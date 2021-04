Zakladateľ SME Fulmek: Odchod Penty je pre mňa veľké víťazstvo

Odchod Penty je mentálne pre redakciu SME veľký krok. Aj pre mňa je to veľké víťazstvo. V princípe to je pre Denník SME úľava, pre mňa je to úľava, ale pre čitateľa je to nezbadateľná vec, lebo Penta nemala žiadny vplyv. Skôr to bol reputačný problém. Asi nás už politici nebudú môcť napádať, tak možno príde verzia Soros," hovorí zakladateľ Denníka SME a šéf Petit Press Alexej Fulmek o odchode Penty z akcionárskej štruktúry vydavateľstva.



"Snažil som sa skultivovať Pentu. Snažil som sa im hovoriť, že majú nesprávny pohľad na svet. Spôsob riadenia tohto vydavateľstva je veľmi demokratický. Ja nezasahujem do procesov a nepresadzujem silovo svoje názory a pohľady na svet ani keď nesúhlasím čo redakcia píše alebo keď robí nejaké chyby. Toto je soft využívanie moci a snažím sa vždy nájsť argumenty. Oni sú skupina ktorá je veľmi ostrá a tvrdá, ide si za svojim cieľom. Neviem, či tí ľudia sú tam šťastní, určite si tam vedia dobre zarobiť, ale ten pohľad na svet je iný," dodáva Fulmek.



Prečo Penta odchádza z Denníka SME? Je to víťazstvo slobodnej žurnalistiky? A aký vplyv na túto transakciu malo obvinenie a väzba Jaroslava Haščáka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so zakladateľom denníka SME a šéfom vydavateľstva Petit Press Alexejom Fulmekom.