Miroslav Kollár: Matovič nech ide za veľvyslanca, urobí menej škody

"Mňa neprekvapuje, že Igor Matovič nezmenil nič. To, čo mňa prekvapuje, je, do akej miery sú ochotní držať ho jeho najbližší ľudia v OĽANO. Dnes už musia vidieť, že okrem toho, že Igor Matovič ťahá dolu krajinu, tak ničí politickú budúcnosť aj všetkým okolo neho. Ak táto vláda má do vládnuť, Igor Matovič musí odísť z výkonnej funkcie vo vláde. Ideálne by bolo keby odišiel mimo slovenskej politiky. Nech ide robiť veľvyslanca niekam ďaleko. Sebe aj krajine by urobil službu, keby prijal funkciu v diplomatických službách niekde ďaleko. Ak to bude ďaleko a v malej krajine, tak tam urobí ďaleko menej škôd ako keď zostane v akejkoľvek podobe v domácej politike," hovorí poslanec Miroslav Kollár, ktorý pred dvoma mesiacmi odišiel z koalície a dnes vstupuje do mimoparlamentnej strany Spolu.



"Som racionálny človek, viem počítať. To, že som prišiel do Spolu neznamená, že z 0,8 bude mať v budúcom prieskume tá strana 4 alebo 5 percent. To si nemusíme rozprávať. V tejto chvíli to vnímam tak, že prinášam priestor pre tú stranu začať robiť okrem užitočnej práce ktorú Juraj Hipš robil, začať robiť normálnu politickú prácu, začať vťahovať tých ľudí, ktorých máme a uvidíme kto sa k nám pridá. Otvárame priestor aj pre ďalších, ktorí dúfam, že sa pridajú," dodáva Kollár.