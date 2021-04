Šimečka: Danko zohral opäť rolu užitočného idiota ruských záujmov

"Je to útok na vojenský objekt v členskom štáte NATO, odohralo sa to kúsok od našich hraníc, Česká republika je náš najbližší spojenec, kto iný než Slovensko by mal prejaviť solidaritu s Českou republikou? Verím, že štáty EÚ sa dohodnú na koordinovanej odpovedi, teraz sa naozaj ukazuje, že solidarita je potrebná a Češi po nej aj volajú.

Nie je to len akt solidarity, len o tom geste, ale je to aj v našom záujme. Aj naše tajné služby hovoria, že na ambasáde v Bratislave pôsobia ruskí spravodajskí dôstojníci, pomohli by sme si tým aj sami," hovorí europoslanec PS/Spolu Michal Šimečka o tom, čo by mala byť odpoveď Slovenska na českú kauzu zapojenia ruských tajných služieb do výbuchu muničného skladu vo Vrběticích v roku 2014.

"Vyzerá to tak, že Andrej Danko zohral tú úlohu, ktorú zohrával aj ako predseda parlamentu, a to je rola užitočného idiota ruských záujmov. V Česku sa špekuluje, čo Jan Hamáček vedel a kedy to vedel, či už mal tú informáciu, keď plánoval návštevu Moskvy, či to bol zastierací manéver. Neviem si predstaviť, že do zastieracieho manévru by zapojili Andreja Danka," dodáva europoslanec Šimečka.