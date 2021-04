Predseda SAV: Po útokoch Matoviča uvažujeme, či to má zmysel

Čím si vysvetľuje útoky ministra financií Matoviča? A ako na to reagujú kolegovia v biomedicínskom centre SAV? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom.



"Dostávame sa ku kritickému bodu, lebo moji kolegovia začínajú byť z toho unavení a vnímajú to ako istý druh krivdy, čo je absolútne pochopiteľné. Oni do toho investovali veľa, riskovali svoje renomé vo svete, zanechali svoje projekty. Svoju profesionalitu, svoju expertízu nasmerovali k spoločnosti. Ale keď po roku takejto činnosti sa vám stane, že na vás začne útočiť vrchný predstaviteľ štátu, že ste amatéri, to vám nepríde ako primeraná odozva na to, čo ste celý rok robili a prečo ste to robili. A je celkom pochopiteľné, že sa začínajú sami seba pýtať, či to má zmysel a máme ísť ďalej. Ale som hlboko presvedčený, že od toho neupustia," hovorí predseda SAV Pavol Šajgalík na slová Igora Matoviča o Zuzane Baťovej a biomedicínskom centre SAV.



"Nemyslím si, že je to až také vážne, samozrejme s funkciou vo vláde takéto vyjadrenie stúpa na váhe, ale horšie by bolo keby sa objavilo vo vedeckom časopise, že biomedicínske centrum zlyhalo. To by bola vážna vec. Toto je skôr také by som povedal tanec, ktorý sa deje okolo vakcíny Sputnik V. Biomedicínske centrum do tohto vstúpilo altruisticky. V prvej vlne to boli adorácie na ich prácu, a prešiel rok, a zrazu, keď v tej politickej mozaike predstáv sa nejaký kamienok nehodí, tak potom označia vedeckých pracovníkov, že zlyhali. Ale vedecký pracovník môže zlyhať, keď urobí zlý experiment. Toto v tomto prípade nenastalo," dodáva Pavol Šajgalík.