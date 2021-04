Poslanec OĽANO Krúpa: Matovičova návšteva v Budapešti bola ponížením našej diplomacie

"Celý ten výjazd do Ruska a Budapešti nebol štandardný. Preto z toho môžu vznikať aj dezinterpretácie. Považujem za chybu, že slovenská diplomacia nebola na týchto rokovaniach," hovorí predseda branno-bezpečnostného výboru a poslanec OĽANO Juraj Krúpa.

"Posledné vyjadrenia pani prezidentky, prečo Rusi žiadajú naspäť Sputnik, že jedno je v liste a niečo máme v zmluve, ktorú sme nikto nevideli. My nevieme, čo zaznelo na stretnutí Matoviča v Moskve. Ja som na tom rokovaní nebol. Jedna vec je, čo je v liste, druhá vec je, čo zaznelo na rokovaní. To neviem ani ja, ani vy, a bohužiaľ ani naša diplomacia. Preto to považujem za nešťastné, lebo toto sú veci, v ktorých by sme mali mať jasno. Nevieme z toho teraz vykľučkovať, lebo musíme vychádzať z toho, čo je v liste, a čo nám povie Igor Matovič, ktorý bol sám na rokovaní."

"Vyvolalo to určite nezhody, vyvolalo to konflikt, ktorý sme nepotrebovali. Mohli sme sa tomu elegantne vyhnúť. Nepovažujem za správne, že sa pán Gyimesi zúčastnil týchto rokovaní. Na základe čoho? Čím prispel do týchto rokovaní? Na rovinu hovorím: je to v podstate poníženie našej diplomacie, niečo, čo by sa nemalo stávať. Snažíte sa to personifikovať na Igora Matoviča, poviem to tak, že išiel vlastnou cestou bez toho, aby komunikoval s našou diplomaciou. Výsledky to prinieslo. Samozrejme, že to nebolo správne. Nie je to štandardné," dodáva Krúpa k návšteve v Budapešti, na ktorú minister financií nezavolal slovenskú diplomaciu.

Čo by malo OĽANO robiť inak? Ako vníma konanie Igora Matoviča posledný týždeň? A je lepšie, že je teraz premiérom Eduard Heger? Prejde v koalícii jeho návrh na zníženie sadzieb za marihuanu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za OĽANO a predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť Jurajom Krúpom.