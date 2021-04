Astrobiologička Musilová: Na Mars sa dostaneme o 15 až 20 rokov

Keby bola možnosť, išla by na Mars?

14. apr 2021 o 14:31 Zuzana Kovačič Hanzelová

Čo všetko musí mať človek na vesmírnej misii v psychickej aj fyzickej výbave? Prečo odišla zo Slovenska a čo chýba slovenskej vede? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s astrobiologičkou Michaelou Musilovou.

"Aké mám šance letieť okolo mesiaca? Ťažko povedať. Prihlásilo sa okolo milióna ľudí, teraz nás je niekoľko tisíc. Postúpili sme do štvrtého kola výberu, nakoniec vyberú len osem. Neviem odhadnúť, akú mám nádej, ale dúfam, že tým, že mám za sebou skoro 30 simulovaných misií na Mesiac a Mars ako veliteľka a k tomu mám aj umelecké skúsenosti, táto kombinácia vecí mi pomôže pri tom výbere," hovorí Musilová o svojom najnovšom úspechu. Momentálne sa nachádza na Havaji na ďalšej simulovanej misii na Mesiaci.

"Vesmírny výskum a misie do vesmíru boli doteraz veľmi limitované politickou vôľou a financovaním vedy. Dlhodobo sme si v NASA robili srandu, že kedy pôjdeme na Mars? O 30 rokov. Lenže to už hovoríme 30 rokov. Vždy, keď prišiel nový prezident alebo nové plány, tak sa prestali ľudia sústreďovať na Mars, teraz sa sústreďujú na Mesiac. Bez toho, aby bol dlhodobý stabilný projekt, tak sa na ten Mars nedostaneme. Stále sme limitovaní tým, že vo veľa krajinách sú veda a technológie podfinancované. Bez spolupráce so súkromným sektorom sa nebudeme približovať k Marsu, a vyzerá to stále na takých 15-20 rokov," dodáva Musilová.