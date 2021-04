Analytik Smatana: Keď som robil s Matovičom ja, takéto extrémne veci nerobil

Ako by sa mal uvoľňovať Covid automat? Pozrite si rozhovor s analytikom Martinom Smatanom.

13. apr 2021 o 11:56 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Myslím, že takéto vyjadrovanie by vôbec osoby ako on nemali používať, či si to myslí alebo nie. Aj SAV, aj ostatné inštitúcie robili posledný rok nonstop, aby sme mali k dispozícii lieky, ventilátory, testy. Je to do veľkej miery ich urážka a strašný nevďak za ich prácu," hovorí analytik Martin Smatana o súčasnej situácii so ŠÚKL, Zuzanou Baťovou a expremiérom Igorom Matovičom.

"Jediné pozitívum, čo z tohto vnímam, je úloha pani Baťovej v tomto celom. Za mňa osobne mi pripomína profesora Fauciho zo Spojených štátov, ktorý tiež bojoval a snažil sa normalizovať nápady, ktoré mal prezident Trump. Ona spravila podľa zadania maximum, čo mohla, a dodala výsledky a maximum, čo sa dalo. Nepodľahla tlaku, odprezentovala to, čo mohli. Za mňa je prototyp toho, ako má úradník vyzerať. Plní zadanie, ale výsledky neohýba a správa sa tak, ako by sa mala správať väčšina úradníkov. Ona je inšpiráciou, ako by úradníci mali vyzerať. Keď som ja s Matovičom spolupracoval, takéto extrémne idei a činy sa nediali. Neviem, či to bolo tým, že tá situácia nebola taká vyhrotená."

"Na naše prekvapenie na NCZI až taký chaos nebol. Dáta boli k dispozícii, chýbalo tam nejaké rozhodnutie, ktoré by to zastrešilo a ktoré by povedalo - áno, poďme do toho. Samotné zdravotné poisťovne sa snažili urobiť zoznamy, a v januári sa to aj pripravilo, ale sa to nezrealizovalo. Tam nebol problém na strane IT systémov, ale skôr tam chýbala vôľa či manažérske zručnosti," pokračuje Smatana.

"Testy, ktoré sa budú opakovať v Maďarsku pozostávajú zo 14 analýz, 11 z nich spravil ŠÚKL a dopadli pozitívne. Oni vlastne sledujú kvalitu tej farmaceutickej výroby, či akosť, farba, PH sedia s tým, ako bolo predpísané. Ak to maďarský labák spraví, jediná informácia bude, že to sedí s návodom na výrobu. Ale to, aká je vakcína efektívna, bezpečná, aké má vedľajšie účinky, to je niečo iné. To vychádza z klinických štúdií a to je tá časť, ktorá podľa ŠÚKL je stále nezodpovedaná, lebo im chýba väčšina informácií, ktoré Sputnik nedodal. Aj EMA dopytovala tieto informácie a stále ich nemá k dispozícii," dodáva Smatana.