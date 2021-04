Organizátorka Sexistického bludu: Neoznačujeme Matoviča za sexistu

Aká je hranica sexizmu? Čo je ešte kompliment? Pozrite si rozhovor s organizátorkou anticeny Sexistický blud Dianou Gregorovou.

12. apr 2021 o 12:25 Zuzana Kovačič Hanzelová

"My si nemyslíme, že zámer Igora Matoviča bol zlý, ani ho neoznačujeme za sexistu, iba hovoríme, že spôsob akým to povedal, bol nešťastný. Od neho v jeho pozícii premiéra, keď reprezentuje krajinu, tak na to majú ľudia oprávnene vyššie nároky, aby jeho komunikácia bola citlivejšia a nesexistická. Plus, áno, niekomu sa to môže zdať ako neškodný kompliment, ale my hovoríme, že ide o takú láskavú formu sexizmu. Je to sexizmus prezlečený za kompliment. On tam oceňuje krásu žien, ako sa vedia postarať o mužov, v skutočnosti nás odkazuje práve do tradičnej sféry žien, že sme estetické doplnky, dekorácie, vy tu varte mužom a tak ďalej. Znie to ako kompliment, ale upratáva nás do tradičných ženských rolí," hovorí organizátorka anticeny Sexistický blud Diana Gregorová o víťazovi ankety Igorovi Matovičovi.



"Za sexizmus považujeme to, keď na základe príslušnosti k rodu alebo pohlaviu sú ľudia zosmiešňovaní, ponižovaní alebo sú tam rôzne stereotypy. Áno, niektoré výroky sa niekomu môžu zdať menej sexistické, dostávame aj takúto spätnú väzbu. Je to anticena verejnosti a oni majú v rukách možnosť vyjadriť to, že s niečím nesúhlasia," dodáva Diana Gregorová ku kritike, že mnohí ľudia niektoré výroky v ankete za sexizmus nepovažujú.