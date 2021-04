Salátová: Po kritike Cibulkovej sa proti mne spojili celebrity, otriaslo to so mnou

Ako vidí spätne reláciu s Cibulkovou?

9. apr 2021 o 17:31 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Po tom čo sa pani Cibulková ocitla v nejakej reflexii odo mňa sa rozpútalo niečo, čo som nečakala a čo mnou aj trocha psychicky otriaslo a myslím, že to bol aj úmysel. Spojilo sa proti mne niekoľko celebrít, ktoré by sa bez nejakého telefonátiku neozvalo. Lebo čo má s pánom Vrbovským Silná zostava, ktorú by si nikdy v živote nezapol? Písali mi falošné profily, správy, boty, následne prišli objednané články v bulvári, kde boli úplne klamstvá. O tom, že pani Cibulková nič nevedela, pričom na 100 percent vedela do čoho ide," hovorí komička Simona Salátová o reakciách po relácii Silná zostava s Dominikou Cibulkovou, kde ju kritizovala za predbiehanie na očkovaní a dovolenku v čase pandémie.



"V tom dni, keď sa to stalo, to nebolo úplne jednoduché. Tiež som reagovala prehrotene. Mala som odstúpiť od toho a nechať to plávať, nechať to tak, lebo tie emócie boli vybičované. Mohla som radšej s väčším pokojom reagovať, ale stalo sa čo sa stalo. Najlepšie je si to pokakať po svojom. A ideme ďalej," dodáva Simona.



"Niekoľko mesiacov som si musela vyberať či zaplatím nájom alebo sociálku. Tento štát dlhodobo sa snaží nevidieť to, že tu máme problém osamelých rodičov. Ja si neviem predstaviť obyčajnú slobodnú matku, ktorá ide riešiť praktické veci do Bratislavy. Ja kebyže nemám byt cez známu, tak tu v živote nenájdem bývanie ako matka s dieťaťom, ani keby som ukázala papiere, že na to mám. Si vlastne na všetko úplne sám. Nikto ti nepomôže ani v štáte, nikde nenájdeš podporu a len si zrazu ty sám v nejakom paralelnom čiernom svete s tým dieťaťom, dvomi tromi, ktoré sa snažíš chrániť," hovorí komička Simona, ktorá je slobodná matka a sama vychováva 5 ročného syna v Bratislave.