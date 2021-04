Poslanec OĽANO Gyimesi: Korčok je žoldnier. S Klusom sú hungarofóbi

"Mám taký pocit z niektorých ich vyjadrení, že minimálne sú hungarofóbni. Ivan Korčok bol hovorcom ministerstva zahraničných vecí za Mečiarovej vlády, štátnym tajomníkom za Dzurindovej vlády, za Ficovej vlády, bol ministrom zahraničných vecí v Matovičovej vláde a teraz je ministrom v Hegerovej vláde. Nie je to spôsob žoldnierstva? Ja si myslím, že áno," hovorí poslanec OĽANO György Gyimesi o ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi a štátnom tajomníkovi Martinovi Klusovi.

"Táto cesta do Budapešti je tiež súčasťou toho celého balíka, aby sme vedeli čím skôr očkovať vakcínou Sputnik. Maďarsko je jedinou krajinou EÚ, ktorá masívne očkuje východnými vakcínami, sú lídrami v EÚ v počte zaočkovaných obyvateľov. Ja osobne neverím, že by Rusi dodali niečo úplne iné, než to, čo bolo v Lancete. Všetko sa dozviete v príhodný čas. Sme v kontakte s pánom ministrom financií prakticky každý deň, takže áno, viem o tejto návšteve," hovorí o piatkovej návšteve Igora Matoviča v Maďarsku o Sputniku poslanec Gyimesi.

"My nie sme Slováci s maďarskou národnosťou, ale Maďari, presne takí istí, ako žijú v Maďarsku. Preto nevidím žiadny problém v tom, ak sa minister zahraničných vecí Maďarska stretne s jedným z dvoch Maďarov v slovenskom parlamente a si za 25 minút vymenia názory. Nerozdúchavam vášne, len otváram témy, ktoré Bugár neotváral, len aby bol za toho dobrého Maďara. On neupokojil vášne, on jednoducho neotváral tieto témy. Jemu bolo úplne jedno, že Maďari sú ešte stále druhoradými občanmi tejto krajiny. Áno, sme ešte stále druhoradými občanmi," odpovedá poslanec Gyimesi na kritiku, že sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí za chrbtom slovenskej diplomacie.

Nepoužíva poslanec extrémistický slovník, keď hovorí o čistej národnosti? A prečo hovorí o ministrovi Korčokovi, že nenávidí Maďarov a je šovinista? Prečo hlasoval s kotlebovcami a aká je jeho budúcnosť v novozniknutej maďarskej koalícii strán? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom OĽANO Györgym Gyimesim.