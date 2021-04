Heger vysvetľoval, prečo išiel Matovič do Moskvy (video)

Na základe čoho rokuje minister financií v Rusku záležitosť rezortu zdravotníctva?

8. apr 2021 o 15:17 Katarína Kozinková, Ján Krempaský

"Nie som hovorcom vlády," reagoval Eduard Heger na novinársku otázku, na základe čoho išiel minister financií Igor Matovič rokovať s ruskou stranou o Sputniku. Odkázal novinárov, aby sa to pýtali priamo Matoviča.



"Bol som informovaný (o jeho ceste), o záveroch cesty bude informovať minister financií," povedal tiež Heger s tým, že nevie, o čom bude Matovič rokovať vo štvrtok v Maďarsku. O tom, že Matovič pôjde do Moskvy, sa premiér dozvedel v stredu poobede.



Heger povedal, že boli informovaní aj koaliční partneri a že on sám informoval aj prezidentku Zuzana Čaputovú.



Premiér tiež povedal, že je podľa neho pri "ochrane zdravia potrebné dať geopolitiku bokom" a že na tom trvá. Rokovanie o Sputniku je podľa neho na technickej úrovni a nie je to politické rokovanie.



Na základe čoho rokuje minister financií v Rusku záležitosť ministerstva zdravotníctva? Čo konkrétne tam má vyrokovať? Kedy sa vráti a bude on sám o svojej ceste informovať?



Aj na to odpovedá premiér Heger.