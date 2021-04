Erik Tomáš: Sputnik mi je sympatickejší než AstraZeneca

"Chceme mať rezervu nad zákonnou hranicou, aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, že podpisov nie je dosť. Už teraz nejde ani o to, koľko ich bude, ale kedy načasujeme návštevu pani prezidentky. V rámci mesiaca apríl sa určite s podpismi pôjde za pani prezidentkou," hovorí poslanec Hlasu Erik Tomáš o podpisoch na referendum o predčasných voľbách, pri ktorom už spolu so Smerom vyzbierali viac ako 400-tisíc hlasov.

"V tejto situácii mi je sympatickejší Sputnik ako AstraZeneca. Ale aby som bol vecný, pri oboch týchto vakcínach by som chcel poznať záverečné stanovisko odborníkov," hovorí Erik Tomáš o tom, prečo Peter Pellegrini o AstraZenece hovorí, že by sa ňou očkovať dal, ale Richard Raši ju ako lekár odporúča a sám sa ňou nechal zaočkovať.

"S Robertom Ficom máme normálne pracovné vzťahy. Veď spolupracujeme spolu v parlamente, sedíme v opozícii a zatiaľ opozícia pri kľúčových témach preukázala jednotný ťah na bránu. Jasné, že sa rozprávame, sme ľudia, a niektoré veci treba konzultovať. Zaznamenali sme určité podpásové reakcie pána predsedu k Hlasu, ale my to neopätujeme. Našim súperom je Igor Matovič a na to by sa mala sústrediť opozícia," dodáva Erik Tomáš o vzťahoch v opozícii.

Je fér volať Hegera bábkovým premiérom, keď takú istú situáciu zažil Peter Pellegrini? A ktorú vakcínu vlastne Hlas svojim voličom odporúča? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlas-SD Erikom Tomášom.