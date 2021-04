Szalay: Nám hrozí pokuta. Podvodníkovi, čo sfalšoval SMS na očkovanie, nič

Prečo systém očkovania štát nezvláda? A čo by mal robiť lepšie?

6. apr 2021 o 20:36 Zuzana Kovačič Hanzelová

Ako je možné, že očkujeme mladších ľudí, hoci niektorí starší stále čakajú na termín? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom odboru zdravotníctva BSK Tomášom Szalayom.



"V januári dostali zdravotné poisťovne úlohu, aby urobili zoznam chronických pacientov. urobili to, existuje sada rodných čísel, ktoré sú prioritné, akurát od januára do apríla sa na tom na ministerstve zabudlo. Podľa môjho názoru zlyhalo politické riadenie vakcinácie, ministerstvo zdravotníctva. To, že budeme očkovať, na to sme neprišli včera, to vieme od jesene. Čo sme preto urobili? ako sme pripravili dátovú infraštruktúru a legislatívu? Viete koľko som musel ohnúť zákonov, aby sme otvorili očkovacie centrum na štadióne? Kto je zodpovedný za vakcinačnú politiku? Kto to tu riadi? Ak taký top manažér pre vakcináciu existuje, nech vám odpovedá na otázky. V tomto projekte som sedem týždňov aj s cestou, a dnes si trúfnem povedať, že všetky kroky by sme na župe vedeli robiť efektívnejšie ako to robí štát. Dokonca si sami dokážeme nakúpiť aj ihly a striekačky, lebo štát nám ich dodal zlé. Ak sa nemusím spoliehať na štát, tak sa na neho spoliehať nebudem a urobím to v réžii samosprávneho kraja. Teraz sme to na vlastnej koži všetci pocítili," hovorí šéf odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay, ktorý na Veľký piatok napísal kritický status k tomu ako štát nezvláda očkovanie.



"Formálne hrozí 10 tisícová pokuta poskytovateľovi, nie tomu, čo sa pokúsi o podvod. Príklad? Registrátor si všimol, že človek má SMSku, všimol si, že je to okopírované, že je to screenshot, obrátil ho a poslal ho preč. Ten človek vyšiel von, o 20 minút prišiel znova, išiel k druhému operátorovi a znova to skúsil. Lebo jemu nič nehrozí, môže to skúsiť aj 100 krát. A na stoprvý sa mu to možno aj podarí. Jemu nič nehrozí, nám hrozí pokuta. Je to absolútne neférové rozloženie zodpovednosti," popisuje Szalay.