Premiér Heger: Výnimka na duchovnú službu nebol tlak KBS. Zvolenský je rozumný muž

"Igor Matovič neoplýva milosrdnosťou, ale nie je pomstychtivý. Tou milosrdnosťou v pracovných vzťahoch, vyžaduje profesionalitu v pracovných vzťahoch," hovorí nový premiér Eduard Heger o svojom predsedovi a dnes ministrovi financií Igorovi Matovičovi.

"Sme pestrá koalícia. Ja úprimne neočakávam, že týmto vymenovaním niekto šibol čarovným prútikom a všetci sa uvedomia a odhodia všetko svoje správanie, dlhoročné návyky a spôsoby. Buďme realisti. Sme pestrá koalícia, musíme s touto pestrosťou pracovať, musíme s ňou žiť," dodáva Heger ku hlasovaniu koaličných poslancov s opozíciou a kritike SaS k návrhu ministerstva financií.

"Nesedím tu ako budúci líder Oľano. Sedím tu dnes ako premiér tejto vlády. Tá situácia je úplne iná ako pri Petrovi Pellegrinim. My hovoríme ľuďom pravdu. Aj to ich rozdelenie, áno, bolo tam aj niečo osobné, ale keď si pozriete ich výroky, hlasovanie postup, tak mi to príde falošné. Aj tak ťahajú za jeden povraz a povedzme si pravdu, po voľbách by boli najväčší spojenci. Z hľadiska OĽANO my sme jednotní pre mňa Igor Matovič je predpokladám niekto úplne iný ako Robert Fico pre Petra Pellegriniho. Je to človek, ktorého si vážim, ktorého mám veľmi rád, a teším sa na spoluprácu," hovorí Eduard Heger o tom, či postupne môže nahradiť Igora Matoviča aj na poste predsedu hnutia.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novovymenovaným premiérom Eduardom Hegerom.