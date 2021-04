Študentka Paulína: Chýba mi 22-tisíc eur, aby som mohla nastúpiť na Oxford

Rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej.

31. mar 2021 o 18:33 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Na Oxford to bola to pomerne zložitá cesta. Je to približne 47 tisíc eur na rok, 7 tisíc si plánujem zaplatiť z rodinných zdrojov a chcela by som sa skúsiť zamestnať. Budem doučovať. Na mojej zbierke pribúda veľmi veľa peňazí, niekedy sa až čudujem, že mi peniaze posielajú spolužiaci zo strednej, alebo ľudia, ktorých vôbec nepoznám. Teraz tam mám okolo 18 tisíc, ešte mi chýba 22 tisíc na to, aby som sa mohla dostať do prvého ročníka," hovorí študentka Paulína Vicenová, ktorá robí verejnú zbierku na to, aby mohla nastúpiť na Oxford.



"Grant, o ktorý by som sa mohla uchádzať, som nenašla. Priamo na Oxforde je iba jedno jediné štipendium, ktoré pokrýva životné náklady, ale je to štipendium pre študentov z celej strednej Európy a je iba jedno, takže pravdepodobne ho nezískam. Pokúšala som sa nájsť grant na Slovensku, ale väčšinou sú podporovaní žiaci buď vyšších ročníkov alebo sú rôzne nadácie, ktoré podporujú skôr väčšie organizácie, nie jednotlivcov. Takže nemáme tu grant, o ktorý by som sa mohla uchádzať," hovorí Paulína.



Aká bola cesta študentky z Partizánskeho na Oxford? A čo ju priviedlo k láske k biochémii? Plánuje sa vrátiť po štúdiu späť na Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s maturantkou Paulínou Vicenovou.