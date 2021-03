Šéfredaktor Forbes Šimůnek: Kellner bol symbolom kapitalizmu v Česku

Rozhovor s Petrom Šimůnkom.

30. mar 2021 o 19:16 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Bol filantrop aj oligarcha. Ťažko sa meria ktoré viac. Petr Kellner bol predovšetkým symbol podnikania posledných 30 rokov v Česku, symbol kapitalizmu, aj symbol oligarchizácie spoločnosti, keď sa začal biznis prepojovať s politikov a médiami. Petr Kellner bol ale aj jeden z prvých, ktoré dal svoje peniaze aj na dobročinné účely, založil školu, naozaj bol oboje," hovorí šéfredaktor českého Forbesu Petr Šimůnek o miliardárovi Petrovi Kellnerovi, ktorý cez víkend tragicky zahynul pri páde vrtuľníka na Aljaške.



"Keď si prečítate jeho posledné výročné správy, čo bol vlastne dosť zvláštny prostriedok, ktorým komunikoval s verejnosťou, tak tam písal aká je dôležitá sloboda a korene, a že si to čím ďalej tým viac uvedomuje. A zároveň si pragmaticky strážil biznisové záujmy nielen v Číne ale aj v Rusku. A keď sa ho niekto pýtal na ľudské práva, tak tie jeho odpovede boli skôr vyhýbavé. V jednom rozhovore, ktorý som s ním robil, hovoril, že vidí Putina ako svetovú osobnosť, ktorá veľmi prospela Rusku. Spomínal tiež, že návšteva čínskeho prezidenta v Prahe, ktorá pred piatimi rokmi vzbudila veľké protesty, bola veľká historická udalosť. Myslím, že okrem neho si to nikto nemyslí. Tento z môjho pohľadu prílišný pragmatizmus ja vidím ako niečo, čo na ňom nebolo veľmi sympatické," hovorí Šimůnek o jeho vzťahu k ľudským právam, Číne a Rusku.



Aký bol Petr Kellner? Čo bude s jeho majetkom? A aký vplyv mal v Česku na politiku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Forbes Česko Petrom Šimůnkom.