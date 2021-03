Herák z OĽANO: V Smere sú fundovaní odborníci. Napríklad Ľuboš Blaha

Rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej.

29. mar 2021 o 17:06 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Odborný napríklad na akademickej pôde, a samozrejme teraz, aby to neznelo, že teda mám ho rád, to vôbec nie, čisto profesionálne. Tak napríklad Ľuboš Blaha je vysokoškolský učiteľ, je docent, čiže považujem ho na akademickej pôde za odborníka. Sám som vysokoškolský učiteľ, tak z tohto uhla pohľadu. Nemyslím si, že všetci smeráci teraz sú zlí ľudia a všetci smeráci sú tí, ktorí by za každú cenu mali potrebu len haniť súčasnú koalíciu. Veď oni to aj priznali viackrát dokonca aj na čele pána Fica, že našou úlohou bude štyri roky len kritizovať. Tak je to ich úloha, no tak tomu síce nerozumiem, lebo som nováčik v politike, ale ak je toto ich úloha, tak v poriadku. Ja sa s tým nestotožňujem. Ale nemyslím si, že všetci poslanci vychádzajúc zo Smeru sú zlí ľudia," hovorí poslanec OĽANO Ján Herák o svojom nedávnom výroku, že v Smere sú fundovaní odborníci.



"Je to jedna z možností. Pokiaľ dostanem nerelevantné informácie alebo odpoveď, budem sa nad tým vážne zamýšľať," hovorí Ján Herák o svojom prípadnom odchode z koalície a otvorenom liste OĽANO, kde viacerí poslanci hovoria, že pokiaľ Igor Matovič opustí post premiéra, odchádzajú z koalície.



"Poslanec Krošlák to mal riešiť medzi štyrmi očami a nie dávať to do médií. Pretože sme skupina poslancov, sme súčasťou klubu a mali by sme byť maximálne lojálni a maximálne jednotní. Ja by som si v živote nedovolil urobiť niečo bez toho, aby som si to odkomunikoval na klube strany. Nerozumiem tomu jeho správaniu. Vám príde normálne riešiť veci za chrbtom?" hovorí Herák o tom o kritike premiéra Matoviča spomedzi radov poslancov OĽANO.



Ako sa pozerá na rekonštrukciu vlády? Je list, ktorý podporuje, ešte aktuálny? A kde je pre neho červená čiara? Bol Marek Krajčí dobrý minister zdravotníctva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za OĽANO Jánom Herákom.