Jana Žitňanská: Je to nedôstojné, celá kríza stojí na Sulíkovi s Matovičom

"Celé toto je nedôstojné. Ja som pred vyše mesiacom na koaličnej rade otvorila tému sebareflexie. Vtedy som prosila všetkých kolegov, aby sme si naozaj k tomu sadli. Jednak tie čísla boli vtedy alarmujúce. Počet mŕtvych, infikovaných, rozsypávalo sa nám to celé pod rukami. Prosila som kolegov, aby sme sa o tom rozprávali, nastala sebareflexia, a nastali aj nejaké personálne zmeny. Žiaľ, táto diskusia neprebehla. Žiaľ, premiér, ktorý je zodpovedný za vládu to mal vo svojich rukách, mohol to celé zvládnuť dôstojnejšie. Je to pre mňa obrovské sklamanie, politika sa presunula do roviny kde ide viac tým ľuďom o to, ako vyzerajú, než či sa reálne krajina posúva dopredu. Je to aj fenoménom sociálnych sietí, kde slabšie povahy nevedia odolať všetko komentovať," hovorí predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská o koaličnej kríze.

"Ja pevne verím, že sa skončí toto trápenie. Je to nedôstojné, neprimerané a lezie to na nervy všetkým. Mňa osobne to nebaví. Pevne verím, že kolegovia, lebo v tejto hre sú najmä muži zapojení, dostanú rozum, vstúpia si do svedomia, potlačia ego a dospejú k dohode. Je to vec týchto dvoch mužov, Igora Matoviča a Richarda Sulíka, ktorí sa nevedia dohodnúť. My všetci sa snažíme, aby sa chceli dohodnúť a pevne verím, že zodpovednosť za krajinu preváži nad týmto osobným sporom," hovorí Žitňanská o tom, či naozaj celá kríza stojí na konflikte Richarda Sulíka s Igorom Matovičom.

Odíde v pondelok Za ľudí z koalície? Čo sa teraz deje v koalícii? Koľko ešte budú trvať rokovania v koalícii? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Janou Žitňanskou zo Za ľudí.