Gröhling: Že premiér neprišiel na našu demisiu, je pre nás tiež signál

"Neviem si predstaviť, že by som bol vo vláde bez Richarda Sulíka so súčasným premiérom. Je tam veľmi veľa rôznych otázok, ktoré by som si musel ťažko v sebe vysporiadať, aby som do toho išiel. Neviem akú by mal pán premiér pozíciu v rámci vytvoreného ministerstva, aké by mal kompetencie. Nemyslím si, že by bolo teraz treba vytvoriť ďalšiu inštitúciu. Mali by sme sa venovať nastaveniu a fungovaniu vlády. Vytvárať nové ministerstvo je papalášizmus, aby sme vytvorili niekomu pozíciu," hovorí Branislav Gröhling, exminister školstva, ktorý dnes podal demisiu, o tom, či by sa vedel do zrekonštruovanej vlády vrátiť.

"Že premiér neprišiel na našu demisiu je tiež signál zo strany pána premiéra, ja to akceptujem. Mali sme pracovný vzťah. Včera sme si podali ruky, navzájom sme si poďakovali za rok fungovania," dodáva k demisii a k tomu, že premiér Matovič dnes do prezidentského paláca neprišiel.

"Na mňa súčasná politika je veľmi teatrálna. Veľmi nemám rád vymieňanie si názorov cez facebook. Ja hovorím, že prvý lockdown mohol byť aj lockdown od facebooku. Keď dostanete sa na určitú pozíciu s určitou vážnosťou a s veľkým pocitom zodpovednosti za nie seba a malú stranu, ale niekoľko miliónov občanov, tak nad niektorými vecami musíte začať premýšľať inak. Vážnosť a zodpovednosť úradu by mala na vás pritlačiť, aby ste niektoré veci robili inak. Igor Matovič má nejaký štýl a myslím, že za posledné dva týždne od niektorých vecí ustúpil. Situácia je vážna, myslím, že ju vníma. Ten štýl sa začal trocha meniť, uvidíme ako dlho to bude pokračovať," hovorí Gröhling.

Ako vidí budúcnosť koalície? Kto by ho mohol nahradiť? A ako toto celé dopadne? pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.