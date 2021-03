Maturant: Som frustrovaný a unavený. Po zrušení maturít sa mi uľavilo

Ako prežíva tento rok maturant? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s maturantom Matúšom Kovačovským.

24. mar 2021 o 17:41 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Každé ráno sa zobudím s tým, že neviem, či budem mať vyučovanie, v akej forme budem mať vyučovanie a každý deň nám učiteľ hovoria pripravte sa na maturitu, ale my nevieme na akú maturitu. Každý deň neistota, strach, stres, vyčerpanie. Je to horšie ako keby som chodil prezenčne do školy," hovorí maturant Matúš Kovačovský o tom ako sa cíti v škole. Ministrovi školstva a hlavnému hygienikovi napísal otvorený list, kde žiadal, aby zrušili maturity a vyriešili študentov, ktorí nemôžu chodiť prezenčne do školy.



"Tým, že ja som zostal na dištančnej výučbe, momentálne nemám hodiny žiadne. Nemám online výučbu, a dostávam len nejaké materiály, ale je to len zlomok toho, čo sa ostatní učia v škole. Som označený ako neprítomný a zháňať si materiály musím sám. Ja osobne mám staršieho otca ako moji spolužiaci, má 65 rokov. To je jeden dôvod prečo som nešiel do školy, a druhý dôvod je ten, že bojíme sa korony doma. Ak budem vedieť, že školy sú bezpečné prostredie, nemám problém tam ísť. Ale nemáme dáta koľko ľudí sa nakazilo v školách, a bezpečné prostredie to pre mňa momentálne nie je," hovorí maturant Matúš Kovačovský o momentálnom stave na školách pre študentov v maturitných ročníkoch, ktorí sa rozhodli zostať doma, aby neohrozili svojich rodičov.



Ako prežíva tento rok maturant? Ako to vyzerá momentálne na jednom z bratislavských gymnázií? A čo sa dalo robiť lepšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s maturantom Matúšom Kovačovským.