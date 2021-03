Kolíková: Ďalší krok je nový premiér a nová vláda. Na ťahu je Igor Matovič

"Požiadavka, ktorá zaznela z našej strany, zaznela v tomto štádiu na výmenu na poste premiéra. Keď došlo k nejakým výmenám na poste premiéra, tak potom sa premiér nestal iným členom vlády, štátnym tajomníkom, proste v tej vláde už viac nebol. Žiadna zo strán neuvažovala nad tým, že by tu bolo takéto kreatívne riešenie. Ale teraz tomuto kreatívnemu riešeniu čelíme, musíme sa o tom rozprávať. Troška to komplikuje v niečom situáciu, lebo ten predpoklad taký nebol, že toto je možné riešenie. Je to na stole, treba sa o tom baviť. A keď sa pýtate napätie, keď tam ostane Igor Matovič aj Richard Sulík, to napätie je potenciálne. To riziko je dosť veľké. Určite je dobré rozmýšľať nad tým ako tie riziká zmenšiť, než ich tam potenciálne nechávať. Lebo už len to koľko trvá tá kríza, pani prezidentka to jasne pomenovala, je neprijateľné, že v tomto čase máme koaličnú krízu. Politicky je to nezodpovedné uvažovať nad riešením, kde budeme vedieť, že je potenciálne napätie," hovorí Mária Kolíková po tom, čo podala demisiu z postu ministerky spravodlivosti, o nápade, že by vo vláde zostal Richard Sulík aj Igor Matovič.

Kto by ju mal nahradiť, aby bola spokojná? "Aby som s tým bola úplne ok, bol by to len jeden človek. Lucia Žitňanská. Tá pracuje na novom zákone o obchodných spoločnostiach a o rekodifikácii občianskeho zákonníka a venuje sa akademickej práci. Ale to by bol ideál," hovorí po svojom odchode Mária Kolíková.

