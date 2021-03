Sulík: Igor Matovič ako minister? Ministerstvo mágie by nebolo zlé

"Pôvodná požiadavka bola aby teda odišiel z pozície premiéra. Igor Matovič sa opakovane vyjadril, že keď odíde z pozície premiéra odíde z politiky. Tak sme z toho všetci nejako vychádzali. Ale ja som mu ponúkol, že ak odíde on z vlády, odídem aj ja z vlády. Teraz sa to posledné dni nejako zmenilo, že hovorí dobre nebudem premiérom, ale budem nejaký člen vlády. A ja na to hovorím, že v poriadku, naša požiadavka, aby odišiel z pozície premiéra je splnená, ale v takom prípade nebudem ani ja odchádzať, ja tam ostanem s Igorom Matovičom," hovorí predseda SaS Richard Sulík o tom, že Igor Matovič navrhol svoj odchod z premiérskej stoličky, ale chce zostať vo vláde ako minister.

"Neviem teda čo má pod tým na mysli, možno aj ministerstvo mágie by nebolo zlé. My sme proti tomu aby sa menila koaličná zmluva. Tam je jasne napísané, že počet miesto vo vláde je 16 a delí sa v pomere 8-3-3-2. Ak teda IM chce byť ministrom niečoho, môže nahradiť niektorého z ministrov OĽaNO. Ak by mal byť minister vnútra, chce to veľa predstavivosti. Viem si to predstaviť dosť ťažko pri jeho povahe," dodáva Sulík.

Prečo podáva demisiu? A čo bude teraz nasledovať? Bude sa otvárať koaličná zmluva? A ako sa dostali po 12-tich rokoch spolupráce do tohto bodu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.