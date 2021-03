Šicko: Prihlasovanie na očkovanie bola katastrofa, nie je to raketová veda

Rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej.

22. mar 2021 o 12:16 Zuzana Kovačič Hanzelová

"Zdá sa mi, že tak ako sme spolu ťahali za jeden povraz na začiatku pri prvej vlne - politika aj občianske iniciatívy, plus ľudia samotní, že sa to celé nejakým spôsobom rozsypalo a fragmentovalo. Z toho dieťaťa by sme sa mohli zasa znova stať ten dospelý, ktorý sa racionálne a pragmaticky pozerá a komunikuje tie ciele a potreby, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa dostali z tejto krízy von," hovorí Šimon Šicko z Pixel Federation, ktorý ešte počas prvej vlny zakladal iniciatívu Kto pomôže Slovensku, ktorá do nemocníc nakupovala ochranné pomôcky.



"Toto všetko je nejaké dedičstvo predchádzajúcich garnitúr, ktoré bačovali práve na ministerstvách. Zároveň je to aj neskúsenosť ministerstiev súčasných. Ten prvý pokus na prihlasovanie na očkovanie vnímam ako veľkú hanbu, to je vec, ktorá sa dala jednoznačne zvládnuť. Pozrel som si ten nový systém čakárne, myslím, že je to dobre urobené. Na druhý pokus. Tá prvá vec bola katastrofa a nakoniec to nejakým spôsobom aj spôsobilo, že minister Krajčí odstúpil. A bola to len jedna z vecí, ktoré neboli zvládnuté.



Nechcem to rozpitvávať, ale my sme celú platformu Kto pomôže Slovensku nakódili za deväť hodín. Ak sa ma na to pýtaš, hento nie je žiadna raketová veda, tam mali zlých radcov. Tá architektúra bola extrémne zle navrhnutá a spravodlivo si to ministerstvo vyžralo za to čo urobili," hovorí Šicko o tom ako vyzeralo z IT hľadiska prihlasovanie na očkovanie.



Čo teraz robí iniciatíva Kto pomôže Slovensku? A kto za to môže, že sme oproti prvej vlne v tej druhej najhorší? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Šimonom Šickom z iniciatívy Kto pomôže Slovensku.