Cigániková: Premiér povedal, že sa radšej bude súdiť ako sa ospravedlní. Tak sa budeme súdiť

"Igor Matovič povedal Richardovi Sulíkovi, že sa mi neospravedlní a radšej sa bude súdiť. Podám normálne žalobu. Neprežívam to nejako, ale jednoducho to dospelo k bodu, kde Igor Matovič bez problémov, len preto, že vecne nesúhlasím s nejakým názorom, on sa jednoducho rozhodne zničiť moju povesť a robí to opakovane. Ja by som bola úplne ok, keby si to premiér prečítal a povedal, že tieto veci som prehnal, sorry za to, stáva sa. Ja by som s tým bola ok. Ale keď to ani v tejto chvíli nedokáže, pre mňa je správne, že sa voči tomu budem brániť. Na to predsa máme mechanizmy v štáte. Neznamená to, že som na neho nahnevaná, alebo s ním neviem komunikovať, neberiem to osobne," hovorí Janka Bittó Cigániková o tom, že žiadala premiéra Matoviča, aby sa jej ospravedlnil za to, že hovoril, že je na výplatnej páske Penty a cigánenie má v mene.

"Asi by som si vsadila na to, že podľa mňa Igor ešte nevyrástol. Tak ako vníma iný názor ako prehru a útok, tak vníma aj vec, ktorá by bola veľkolepá, bolo by to veľké politické gesto. Ale ja som si nie istá, že ho dokáže urobiť," dodáva poslankyňa SaS o koaličnej kríze a požiadavke, aby premiér Matovič odstúpil.

Ako vyzerajú vzťahy v koalícii? Je pravda, že Sme rodina má konflikt s OĽANO pre zatknutie Vladimíra Pčolinského? A aké bude vyústenie tejto krízy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou SaS Jankou Bittó Cigánikovou.