Majiteľka kaviarne: Bol to náš sen, krachujeme, ideme si hľadať prácu

Ako sa rodilo rozhodnutie zatvoriť?

19. mar 2021 o 10:33 Zuzana Kovačič Hanzelová

Prvý krok u nás klesli tržby až o 70 percent. To bol prvý problém. Druhý problém bol, že sme nezvládali platiť faktúry, všetkých ľudí. Potom sme začali prepúšťať a snažili sme sa nejako škrtať všetky výdavky a nepomohlo ani to. Stále sme sa približovali k tomu, že sme sa stále museli rozhodovať, či zaplatíme ľudí, nájom, odvody, alebo čo prvé," hovorí majiteľka kaviarne Mad drop Martina Jandíková, ktorá musela spolu s mužom dať kaviareň po roku do krachu.



"Systém pomoci je veľmi neprehľadný a nedá sa k pomoci dostať tak jednoducho ako to prezentujú politici. A hlavne stačí, že máte minimálne nedoplatky, už vám nič nepríde, alebo vám zoberú ešte to, čo ste už dostali. Politici sa venovali všetkému inému. Táto vláda sebe a svojim medziľudským vzťahom a tomu ako nefungujú, namiesto toho, aby sa venovali ľuďom. Rieši sa koaličná kríza, Sputnik, všetko iné, len nie pomoc ľuďom, " dodáva Jadíková.



"Je to veľká psychická záťaž. Bolo to naše dieťa. Tento rok by kaviareň mala 6 rokov. Ja som mala 22 rokov, keď som s mužom otvorila kaviareň. Pre nás to bol sen, nič iné nevieme robiť, a doteraz nám všetko vychádzalo. Toto všetko sme zakladali na život. My máme to šťastie, že sme boli hlučnejší a zaujímajú sa o nás médiá, ale neviem si predstaviť všetky ostatné príbehy. Inde na Slovensku sú tie príbehy podľa mňa horšie, len o tom zatiaľ ešte nepočúvame," dodáva Jandíková.



Ako sa rodilo rozhodnutie zatvoriť kaviareň? A čo bolo na tom najťažšie? Ako by sa mal zmeniť systém pomoci, aby bol funkčnejší? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s majiteľkou kaviarne Mad drop Martinou Jandíkovou.