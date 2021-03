IT expert: Čakáreň je posun, ale nepotrebovali sme zažiť zlyhanie

Dúfam, že NCZI využije mozgy vedcov a bude lídrom v dátach, hovorí Likavčan.

18. mar 2021 o 11:59 Katarína Kozinková

"Akurát si vyberiem mestá, kde som ochotný sa zaočkovať alebo proaktívne sa ma opýta štát, či chcem ísť na očkovanie. A tiež sa môžeme baviť o rôznych funkcionalitách, že manželia by bolo dobré, keby boli objednaní vždy na rovnaký termín a na rovnaké miesto," hovorí IT architekt Filip Likavčan o tom, ako by mohol vyzerať ideálny systém na prihlasovanie sa na očkovanie.



Čakáreň je podľa neho posun, ale na "toto poučenie sme nepotrebovali zlyhať na reálne živom systéme. Toto sa dalo dobre vyšpecifikovať už mesiace dopredu," hovorí tiež. A dodáva, že už samotná zmena paradigmy, že sa ľudia nebudú musieť registrovať doslova ako o život, upokojí situáciu. V NCZI sa podľa Likavčana navyše po novom komunikuje, čo sa doteraz nedialo. "Ako keby sa NCZI otvorilo a prijíma pripomienky, externú pomoc, je to omnoho lepšie," hodnotí.



"Veľká Británia investuje veľa času, peňazí a odborných kapacít do vývoja dizajnového systému a zohľadňuje aj rôzne cieľové skupiny a hlavne to veľmi testujú. A je to dostupné. Iný svet, iná prax ako v našich štátnych systémoch, ktoré sú dodané, kdesi sú schované a kódy nie sú dostupné," porovnáva Likavčan v tej časti rozhovoru, kde hovorí, ako Slovensko teraz hľadá vzory pre svoje štátne formuláre.



